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Gebelere Bitter Çikolata Önerisi

Gebelere Bitter Çikolata Önerisi

14 Ocak 2016 Perşembe 20:08
Gebelere Bitter Çikolata Önerisi
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Gebelere Bitter Çikolata Önerisi

İZMİR Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Fatma Baysal, gebelere, kalsiyum, magnezyum ve potasyum bakımından zengin bir kaynak olduğunu belirttiği bitter çikolatayı her gün tüketmelerini tavsiye etti.

Diyetisyen Fatma Baysal, bitter çikolatanın gebelikte artan mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olduğunu belirterek, "Gebe bireylerde yapılan çalışmalarda bitter çikolatanın, kan basıncını dengelediği, kan şekeri ve karaciğer enzimlerinde olumlu etki yaptığı gözlemlenmiştir. Gebeliğe bağlı demir eksikliğinde de tüketilmesi tavsiye edilir. Aynı zamanda yoğun tadı ile artan tatlı ihtiyacını bastırır. Tüketilirken özellikle daha az şeker ve yağ içerdiği, asıl yararlı olan kakao maddesini daha çok içerdiği için yoğun bitter olanları tercih edilmelidir. Günde 20 gram (2 kırık parça) bitter yeterli olacaktır. Ancak kafein ve yüksek kalori içerdiği için fazla tüketilmemelidir" dedi.

Haftada 3 porsiyondan fazla çikolata tükettiklerini belirten kadınlarda preeklampsi görülme riskinin büyük oranda azaldığını ifade eden Diyetisyen Fatma Baysal, "Bilim adamları, çikolata yemenin preeklampsi olarak bilinen ve erken doğuma neden olan durumu azalttığını belirlediler. Gebelik şekeri olmayan gebe bireyler günde maksimum 2-3 kırık bitter çikolatayı rahatlıkla tüketebilir" diye konuştu.

Çikolatanın içerdiği kakao sayesinde sağlık için oldukça faydalı bir besin olduğunu söyleyen Diyetisyen Fatma Baysal, "Bitter, birçok enzimin salgılanmasını tetikleyerek, vücuda sağlık kazandırır. İçerdiği flavonoidler ile kalp damar sağlığını koruyucu etkisi yüksektir. Aspirin benzeri kan sulandırıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Yaşlanma geciktirici etkisi nedeniyle kakao tüketilmesi veya kakao yağının lokalize kullanılması önerilmektedir" dedi.

Fatma Baysal, "En çok bilinen etkisi ile beyindeki endorfin seviyeleri arttırarak mutluluk sağlamasıdır. Endorfin seviyesindeki artış ise genel olarak keyif verir. Endorfin vücudun kendi doğal ağrı kesicisidir" dedi.  
Son Güncelleme: 14.01.2016 22:10
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