Dikkat Edin, Gözüne Yaklaştırmasın!





2-4 yaş arası çocuklarda düzenli yapılan göz muayeneleri erken tanı açısından büyük önem taşıyor. Bu dönemin çocuklar için okul öncesi döneme denk geldiğini söyleyen Liv Hospital Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bekir Sıtkı Aslan okul öncesi öğretmenleri ile aileleri bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor: “Çocuklarda görme becerilerinin geliştirilmesi için okul öncesi öğretmenlere çok iş düşüyor. Çocukluk çağında düzeltilmemiş kırma kusurları göz tembelliği ile sonuçlanıyor. Çocukların görme kusurları tespit edilerek önlem alınıyor.” Op. Dr. Bekir Sıtkı Aslan çocuklarda önemsenmesi gereken belirtileri anlattı.

Okul öncesi öğretmenlere büyük görev düşüyor



Okul öncesi öğretmenlere sorunun erken tespitiyle ilgili büyük görev düşüyor. Çocukların davranış biçimlerini gözleyen öğretmenler, doktorların erken tanı koymasını sağlayacak sevk zincirinde ilk halkayı oluşturuyor.



Bu belirtiler varsa dikkat!



Televizyonu yakından izliyorsa Ellerindeki cisimleri gözüne çok yakın tutuyorlarsa Gözleri boş bakarken kayıyorsa Başlarını hep aynı pozisyonda eğik tutuyorlarsa Sık sık gözlerini ovuyorlarsa Dikkat dağınıklığı gösteriyorlarsa Işığa hassasiyetleri varsa El-göz ve vücut koordinasyonları yetersizse Renkli resimler – puzzle ve diğer dikkat gerektiren işlemler yapmaktan kaçınıyorlarsa El- göz koordinasyonu için; Okunan herhangi bir materyal yüksek sesle okunarak çocuğun takip etmesi sağlanmalı.



Çocuklar tebeşir ve boyalarla tahtada uğraştırılmalı.



çocukları göz doktoruna götürmek gerekir.



Erken teşhis ile göz kurtulabilir



Çocukluk çağında düzeltilmemiş kırma kusurlarının göz tembelliği ile sonuçlanır. Tembel gözler algıda azalmaya neden olur. Okul başarısı ve yaşama adaptasyon sınırlanır. Çocukların görme özelliklerinin erken tanımlanması, göz kusurlarının erken düzeltilebilmesi imkanı verebilir. Ayrıca görmeyi azaltan başka faktörlerin de erken tespiti olasıdır.



ÖNERİLERE KULAK VERİN



Arkadaşlarıyla ya da ailesiyle karşılıklı top atıp tutması teşvik edilmeli.



Puzzle ve benzeri oyunlar oynamaya teşvik edilmeli Boyama kitapları- kesme yapıştırma işleri yapmaları sağlanmalı



Son Güncelleme: 16.01.2016 12:47