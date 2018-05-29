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CAN YUVA’da yaz okulu heyecanı başlıyor...

CAN YUVA’da yaz okulu heyecanı başlıyor...

29 Mayıs 2018 Salı 17:22
CAN YUVA’da yaz okulu heyecanı başlıyor...

CAN YUVA’da yaz okulu heyecanı başlıyor...

Okul Öncesi dönemde hareket ve oyun çocukların kişilik gelişimine yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yaz dönemleri çocuklarımızın bu açıdan en faal olmaları gereken bir dönemdir.  Aktif faaliyetler için ideal iklim koşulları sayesinde çocuklar doğa ile daha iç içe olabilecekleri fırsatı yakalamış olurlar. Bu yüzden bu dönemde çocukların düzenli bir şekilde aktivite yapmaları onların sosyal yönden Mental ve fiziksel yönden gelişimleri için oldukça büyük önem taşımaktadır.  Kış dönemlerindeki eğitimlerini pekiştirici eğitsel faaliyetler yanında özellikle yüzme ve jimnastik yaz okullarında önerilmektedir.

 Özel becerilerin farkına varmak için yaz okulunda; resim ve müzik gibi sanatsal faaliyetler çocukları hem eğlendirecek hem de onların kabiliyet ve yeteneklerini ortaya çıkaracaktır.

 Bilgisayar ve Smart Board’la eğitim çocukların bireysel eğitimi için en önemli teknolojik materyallerdir.

 Satranç ile düşünerek öğrenme fırsatı yakalayacaklardır.

 Smart Kids adı altında yapılacak fen ve doğa deneyleri çocukların yakın çevrelerini, dünyayı ve doğa olaylarını yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacaktır.

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Oyun formatında yapılan bütün bu aktiviteler, bilgilerin öğrenilmesinde çocukların vazgeçilmez ihtiyacı olan oyun ile pekiştirilmektedir. Böylece çocukların daha programlı ve daha sosyal oldukları görülmektedir.

Çocuklarınızın yaz döneminde eve kapanıp anti-sosyal çocuklar olmasına izin vermeyin. Doğa içinde oyun ile sosyal, bilgili, kendine güvenen çocuklar yetiştirmek için sizde geç kalmadan CAN YUVA’ya katılın.

 

  (CAN)

Can yuva ve anaokulu irtibat : 444 4 226

 www.canyuva.com

info@canyuva.com

Adres: Can Eğitim Merkezi - Ortaköy 5. Sokak / Lefkoşa

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