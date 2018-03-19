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Artık Çocuğunuzun Cinsiyeti Sizin Elinizde

Normal şartlarda bebek sahibi olamayan çiftler çeşitli tedavi yollarına başvurarak çocuk sahibi olabiliyorlar.

Artık Çocuğunuzun Cinsiyeti Sizin Elinizde

Normal şartlarda bebek sahibi olamayan çiftler çeşitli tedavi yollarına başvurarak çocuk sahibi olabiliyorlar.

19 Mart 2018 Pazartesi 21:59
Artık Çocuğunuzun Cinsiyeti Sizin Elinizde
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Artık Çocuğunuzun Cinsiyeti Sizin Elinizde

Normal şartlarda bebek sahibi olamayan çiftler çeşitli tedavi yollarına başvurarak çocuk sahibi olabiliyorlar. Teknolojinin gelişmesi ve günden güne büyümesi ile birlikte artık çocuğunuzun cinsiyet seçimini de belirleyebileceksiniz. Tüp bebek yöntemi ile yapılan pgt yöntemi preimplantasyon genetik tanı yöntemi sayesinde embriyodan alınan biyopsiye göre belirlenmektedir. Cinsiyet istenilen şekilde pgt yöntemi ile belirlenmesi sağlanmaktadır. Tıpta bir dönüm olan cinsiyet tayini iki yolla yapılmaktadır. İstenilen cinsin belirlenmesi için cinsiyet kromozomlarının yani XX ve XY olarak belirlenmesi gerekmektedir. Cinsiyet belirleme isteklerine yönelik bazı testlerde yapılmaktadır. Kadın ve erkeğe yapılan ayrı testler ile cinsiyet belirleme işlemine uygun olup olmadıklarına karar verilir. Erkeklerden VDRL Anti- HIV HCV gibi testler istenirken kadınlardan da Hemogram, HIV, SGOT, toxo ıgm, Rubella gibi ve birçok testi içeren cinsiyet belirleme için testler yapılmakta tetkikler ve sonuçlara göre uyumlu olan çiftler için cinsiyet tayini uygulanmaktadır. Günümüzde geçmişe göre kız çocuklarına özlem giderek artmıştır ve isteyen erkek ve kız çocuğu sahibi olmaktadır. Çiftlerin pgt yöntemi sayesinde istedikleri cinsiyet seçimi yapılabilmektedir.

Son Güncelleme: 20.03.2018 00:32
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