Anne Sütü Virüsleri Öldürüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre; anne sütünde bulunan 'Lactoferrin'deki protein bakterileri, mantarları ve virüsleri öldürüyor





Bilinen bütün antibiyotiklere dirençli virüslerin sayısı gün geçtikçe artarken, bilim insanları çareyi anne sütünde buldu.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, anne sütünde bulunan “Lactoferrin”deki proteinin bakterileri, mantarları ve virüsleri öldürdüğü tespit edildi.

Lactoferrin’deki protein bakterilerinden oluşan kapsüller mermi gibi hareket ediyor. Bu kapsüllerin gelecekte antibiyotiklerin yerini alabileceği belirtiliyor.

Son Güncelleme: 25.01.2016 17:00